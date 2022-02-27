В Харькове поставили на колени еще несколько пленных оккупантов (видео)

Украинские военные в Харькове взяли в плен еще несколько российских оккупантов, которые думали, что едут на учения, а не на войну.

«Мы ехали на учения, но нас обманули немного. Вот теперь я здесь (в плену – ред.)», — сказал один из пленных.

Другой российский военный подтвердил слова предыдущего отметив, что их на войну послало командование, но сами они не знали об этом.

«Изначально говорили, что прибыли на учения. В итоге, когда нас закинули на передовую, никто не хочет идти на войну. Но нам сказали, что мы будем врагами народа. Так как это военное время вообще сказали, что мы можем быть расстрелянными. Люди из нашей части просто хотят домой и хотят мира», — сказал третий российский военный.

Еще один молодой пленный и вовсе забыл номер части, в которой служит. По его словам, его взяли по резерву.

Всего в Харькове сегодня взяли в плен пять российских военных.

Источник: УНИАН

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