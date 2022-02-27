Куда жителям Харьковщины звонить в случае, если не отвечает номер 102: информация от полиции

В полиции Харьковщины дали информацию, куда звонить в случае, если не отвечает номер 102.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, контактные телефоны территориальных подразделений полиции Харьковской области:

№ 1 (Слободской): (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702

ОП № 3 ХРУП № 1 (г. Мерефа): (057) 748-73-50, +380990732

ОП(Аэропорт): +380 (57) 775-55-00

Отделение полиции №2 ХРУП №1 (г. Люботин): +380685509928, +380957949056

Отделение полиции №3 ХРУП №1 №1 ХРУП №1

ОП ст. Основа: (057) 729-20-15 ХРУП №2 (Московский): (057) 738-40-53, +380675393291 ОП №1

ХРУП №2 (индустриальный): (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117 ОП №2

ХРУП №2 (Немышлянский): (0572) 93-50-40

Отделение полиции №1 ХРУП №2 (Липцы)

ХРУП №3 (Шевченковский): +380636318179

ОП №1 ХРУП №3 (Новобаварский): (057) 370 21 25

ОП №2 ХРУП №3 (Холодногорский): (057)712-50-22, +380686376157

ОП №3 ХРУП №3 (г. Дергачи)

Отделение полиции №1 (Харьков-Пассажирский): +380687165846

Изюмское районное управление полиции: 0574323040

ОП №1 Изюмского РУП (г. Балаклея): (05749) 2-09-06, +380504168081

Отделение полиции №1 Изюмского РУП (г. Барвенково): +380689030126

СПД №1 Изюмского РУП (пгт Боровая): +380669561227

Чугуевское районное управление полиции: +380 (5746) 22013, 0 95 825 47 59

ОП №1 Чугуевского РУП (г. Волчанск)

ОП №2 Чугуевского РУП (г. Змиев): (057) 4734993, +380503055233

Купянский районный отдел полиции: (0574)25-55-35, +380997748301

ВПД № 1 Купянского РПП (пгт Шевченково): (05742)5-10-84

СПД № 2 Купянского РПП (пгт Двуречная)

Отделение полиции №1 Купянского РПП (пгт Великий Бурлук): 0575252591

Красноградский районный отдел полиции: (057) 447-82-91

СПД № 1 Красноградского РПП (пгт Зачепиловка): 0576151291, +380933165843

Отделение полиции №1 Красноградского РПП (пгт Сахновщина): (05762) 3-13-63

СПД №1 Красноградского РПП (пгт Кегичевка): +380575531145

Богодуховский районный отдел полиции: +380957046091

СПД №1 Богодуховского РПП (пгт Коломак): 0576656197

СПД №2 Богодуховского РПП (пгт Краснокутск): +380986134354

Отделение полиции №1 Богодуховского РПП (г. Валки): 05753 51332

Отделение полиции № 2 Богодуховского РПП (пгт Золочев)

Лозовский районный отдел полиции: 0574590064

СПД № 1 Лозовского РПП (пгт Близнюки): 0575452326

Отделение полиции №1 Лозовского РПП (г. Первомайский): (05748) 3-21-12, +380668340582

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