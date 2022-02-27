Куда жителям Харьковщины звонить в случае, если не отвечает номер 102: информация от полиции
В полиции Харьковщины дали информацию, куда звонить в случае, если не отвечает номер 102.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, контактные телефоны территориальных подразделений полиции Харьковской области:
№ 1 (Слободской): (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702
ОП № 3 ХРУП № 1 (г. Мерефа): (057) 748-73-50, +380990732
ОП(Аэропорт): +380 (57) 775-55-00
Отделение полиции №2 ХРУП №1 (г. Люботин): +380685509928, +380957949056
Отделение полиции №3 ХРУП №1 №1 ХРУП №1
ОП ст. Основа: (057) 729-20-15 ХРУП №2 (Московский): (057) 738-40-53, +380675393291 ОП №1
ХРУП №2 (индустриальный): (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117 ОП №2
ХРУП №2 (Немышлянский): (0572) 93-50-40
Отделение полиции №1 ХРУП №2 (Липцы)
ХРУП №3 (Шевченковский): +380636318179
ОП №1 ХРУП №3 (Новобаварский): (057) 370 21 25
ОП №2 ХРУП №3 (Холодногорский): (057)712-50-22, +380686376157
ОП №3 ХРУП №3 (г. Дергачи)
Отделение полиции №1 (Харьков-Пассажирский): +380687165846
Изюмское районное управление полиции: 0574323040
ОП №1 Изюмского РУП (г. Балаклея): (05749) 2-09-06, +380504168081
Отделение полиции №1 Изюмского РУП (г. Барвенково): +380689030126
СПД №1 Изюмского РУП (пгт Боровая): +380669561227
Чугуевское районное управление полиции: +380 (5746) 22013, 0 95 825 47 59
ОП №1 Чугуевского РУП (г. Волчанск)
ОП №2 Чугуевского РУП (г. Змиев): (057) 4734993, +380503055233
Купянский районный отдел полиции: (0574)25-55-35, +380997748301
ВПД № 1 Купянского РПП (пгт Шевченково): (05742)5-10-84
СПД № 2 Купянского РПП (пгт Двуречная)
Отделение полиции №1 Купянского РПП (пгт Великий Бурлук): 0575252591
Красноградский районный отдел полиции: (057) 447-82-91
СПД № 1 Красноградского РПП (пгт Зачепиловка): 0576151291, +380933165843
Отделение полиции №1 Красноградского РПП (пгт Сахновщина): (05762) 3-13-63
СПД №1 Красноградского РПП (пгт Кегичевка): +380575531145
Богодуховский районный отдел полиции: +380957046091
СПД №1 Богодуховского РПП (пгт Коломак): 0576656197
СПД №2 Богодуховского РПП (пгт Краснокутск): +380986134354
Отделение полиции №1 Богодуховского РПП (г. Валки): 05753 51332
Отделение полиции № 2 Богодуховского РПП (пгт Золочев)
Лозовский районный отдел полиции: 0574590064
СПД № 1 Лозовского РПП (пгт Близнюки): 0575452326
Отделение полиции №1 Лозовского РПП (г. Первомайский): (05748) 3-21-12, +380668340582