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Бои за Харьков: украинские командиры полностью переиграли русских оккупантов — Геращенко (видео)
В Харькове командиры украинских военнослужащих «полностью переиграли русских оккупантов».
Для оккупантов была создана иллюзия, что город почти брошен на произвол судьбы и станет легкой добычей, написал в Telegram советник министра внутренних дел Антона Геращенко.
По его данным, после этого оккупантам позволили зайти вглубь города и начали «х*рячить по полной».
Источник: УНИАН
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