Бои за Харьков: украинские командиры полностью переиграли русских оккупантов — Геращенко (видео)

В Харькове командиры украинских военнослужащих «полностью переиграли русских оккупантов».

Для оккупантов была создана иллюзия, что город почти брошен на произвол судьбы и станет легкой добычей, написал в Telegram советник министра внутренних дел Антона Геращенко.

По его данным, после этого оккупантам позволили зайти вглубь города и начали «х*рячить по полной».

Источник: УНИАН

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