Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:15
Просмотров: 612

Бои за Харьков: украинские командиры полностью переиграли русских оккупантов — Геращенко (видео)

Бои за Харьков: украинские командиры полностью переиграли русских оккупантов — Геращенко (видео)

В Харькове командиры украинских военнослужащих «полностью переиграли русских оккупантов». 

Для оккупантов была создана иллюзия, что город почти брошен на произвол судьбы и станет легкой добычей, написал в Telegram советник министра внутренних дел Антона Геращенко.

По его данным, после этого оккупантам позволили зайти вглубь города и начали «х*рячить по полной».

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 