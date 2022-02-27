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Нет войне: люди со всего мира выходят на улицы в поддержку Украины

Нет войне: люди со всего мира выходят на улицы в поддержку Украины

С первого дня полномасштабной войны России против Украины в мире проходят массовые митинги в поддержку украинцев. Люди выходят в разных городах Японии, США, Польши, Испании, Чехии…

Акция прошла накануне и в столице Грузии — Тбилиси. Там на улицу вышли студенты, активисты и просто неравнодушные люди, которые развернули большой украинский флаг. В руках они держат плакаты с патриотическими лозунгами.

Tamta Potskhoraia, участница митинга

Росія — це країна, яка ніколи не визнає кордони іншої держави та стоїть на заваді розвитку сусідніх країн. Вони повторно вторглись у Грузію у 2008 році та загарбали наші землі. Перемога України важлива для нашої держави, оскільки ми знову можемо стати наступними. Грузія завжди підтримувала та буде підтримувати дружні зв’язки з Україною. Росія — це вогор, Росія — це зло! Люди самі створюють постери та купують їх за власні кошти. На жаль, уряд Грузії все ще мовчить, тому що боїться Росії. У народу ж думка інша. Ми хочемо, щоб Україна перемогла і так воно і буде.

Агентство Телевидения Новости

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