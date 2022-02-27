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Возле Балаклеи расстрелян автомобиль, водитель погиб

Возле Балаклеи расстрелян автомобиль, водитель погиб

В Харьковской области 26 февраля 2022 года на автодороге возле Балаклеи из неизвестного оружия был расстрелян автомобиль «Москвич». Водитель от смертельных ран погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время личность погибшего устанавливается.

Как отметили в прокуратуре, правоохранители документируют каждое преступление, совершенное агрессором. Все причастные обязательно будут наказаны.

Агентство Телевидения Новости

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