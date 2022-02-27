Лукашенко и Зеленский договорились о переговорах делегаций Украины и РФ на границе

Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять, сообщили в Офисе президента.

«Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле», – говорится в сообщении.

По разным данным, Лукашенко может сегодня принять решение об отправке в Украину вооруженных сил Беларуси на войну на стороне России.

Сегодня украинские военные сбили крылатую ракету, выпущенную оккупантами по столице Украины с территории Белоруссии. Ракета летела в Киев. Еще с первого дня полномасштабной войны России против Украины с белорусской территории на Украину двигались вражеские войска. Западные страны предупреждают Беларусь – ее за войну против Украины ждут такие же санкции, как против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 27 февраля обнародовал обращение к гражданам РБ, в котором призвал их «быть белорусами, а не россиянами».

Сегодня утром медиа страны-оккупанта написали, что переговорщики от России прибыли в Беларусь для переговоров с Украиной и готовы сделать это в Гомеле. Президент Владимир Зеленский ответил, что мы готовы к переговорам в любой стране, с территории которой по Украине не пускают ракеты. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что РФ манипулирует переговорным процессом и унижает Беларусь, используя ее.

Еще один советник главы ОПУ Алексей Арестович сказал, что прибытие в Беларусь российской делегации на переговоры по прекращению войны с Украиной означает, что враг потерял инициативу и не способен к продолжению активных военных действий.

Представитель президента Сергей Никифоров, комментируя переговоры, украинская делегация на переговоры в белорусский Гомель не едет из-за неприемлемых требований, которые высказали россияне. В то же время, он отметил, что формат переговоров в Гомеле действительно обсуждался, однако в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие. Для этого немедленно было предложено отправиться за “русским военным кораблем”.

Источник: Левый Берег

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