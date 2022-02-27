Вторжение РФ в Украину: информация от Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ опубликовали оперативную информацию по состоянию на 13:00 27.02.2022 по российскому вторжению.

«Враг продолжает совершать военные преступления, совершая обстрелы мирных украинских городов Харьков и Балаклея», — говорится в сообщении.

Продолжается воздушно-наступательная операция, в ходе которой враг продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.

С 00:00 27 февраля российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов.

Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь:

— к аэродрому Мачулищи переброшены 10 вертолетов из состава 15 бр АА, базирующегося в населенном пункте Остров Псковской области, а также 2 самолета Ан-124 воздушно-космических сил;

— к аэродрому в Барановичах – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

«Перегруппировав войска, противник производит наступательные действия в направлении Киева. Силы обороны столицы удачно защищают город», — отметили в Генштабе.

Идет отчаянная оборона города Херсона.

Группировка Черноморского флота ВС РФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины.

Противник предпринимал попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен.

Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.

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