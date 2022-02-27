Воздушное пространство для России закрыли еще шесть стран
Власти Австрии, Германии, Ирландии, Дании, Исландии и Бельгии 27 февраля объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.
Ранее это уже сделали Украина, Великобритания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Чехия, Польша, Румыния и Болгария.
Накануне заместитель руководителя телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс сообщил, что все страны ЕС закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний.
EXKLUSIV: EU-Staaten machen Luftraum für russische Airlines dicht. Ist mir gerade aus verlässlicher Quelle bestätigt worden.
ARD-Hauptstadtstudio
— Matthias Deiss (@MatthiasDeiss) February 26, 2022
Ранее в Украине сообщили, что Россию отключат от международной межбанковской системы SWIFT. Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.
Источник: Корреспондент