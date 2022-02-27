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Воздушное пространство для России закрыли еще шесть стран

Воздушное пространство для России закрыли еще шесть стран

Власти Австрии, Германии, Ирландии, Дании, Исландии и Бельгии 27 февраля объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.

Ранее это уже сделали Украина, Великобритания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Чехия, Польша, Румыния и Болгария.

Накануне заместитель руководителя телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс сообщил, что все страны ЕС закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний. 

EXKLUSIV: EU-Staaten machen Luftraum für russische Airlines dicht. Ist mir gerade aus verlässlicher Quelle bestätigt worden.

ARD-Hauptstadtstudio

— Matthias Deiss (@MatthiasDeiss) February 26, 2022

Ранее в Украине сообщили, что Россию отключат от международной межбанковской системы SWIFT. Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. 

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

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