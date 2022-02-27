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Украина подала иск против РФ в Гаагу, — Зеленский
Украина официально направила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге.
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
«Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, сегодня украинские военные сбили крылатую ракету, выпущенную оккупантами по столице Украины с территории Белоруссии.
Источник: Левый Берег
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