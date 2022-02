Российские оккупанты в Гостомеле уничтожили легендарный Ан-225 «Мрия»

Российские оккупанты уничтожили один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства Ан-225 «Мрия». Это произошло на аэродроме «Антонов» в Гостомеле, где находился самолет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Эту информацию подтвердил МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

Как сообщили в «Укроборонпроме», российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 «Мрия». Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени.

Россия поразила «Мрию», как символ возможностей украинской авиации.

Ан-225 «Мрия» — авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности.

«К сожалению, сегодня эти опции утрачены. Но они обязательно будут возобновлены. Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет. Наша задача — сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, нанесшая умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок», — отметили в Укроборонпроме.

«Россия уничтожила нашу «Мечту», но мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно. Мы будем бороться за нашу землю и дом до победного конца. И после победы обязательно, слышите, обязательно достроим нашу новую «Мрию», которая много лет ждет этого в безопасном месте. Все будет Украина!», — заявил генеральный директор ДК «Укроборонпром» Юрий Гусев.

К моменту вторжения АН-225 «Мрия» находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, поэтому не успела вылететь из Украины.

Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

«Наша птичка будет восстановлена за средства оккупанта!», — говорится в сообщении в Телеграмм-канале Зеленского.

