Над Балаклеей сбили два самолета – Столбовой

В небе над Балаклеей Харьковской области сбиты два самолета, предварительно вражеские.

Как передает «Суспильне», об этом сообщил около 16.50 председатель Балаклейской общины Иван Столбовой.

«Случилось все час назад. Летали над территорией города. В результате этого практически из каждого дома, больницы вылетели окна, здания городского совета», — сказал Иван Столбовой.

При осмотре последствий от уничтожения самолетов вместе с заместителем попали под обстрел. Были в школе, где вылетели окна.

«Из разрушений — выбиты окна, двери. Еще не добрались до улицы Арсенальная, где расположен военный склад, воинская часть, где вчера был ракетный обстрел. А сегодня, скорее всего, авиаобстрел был. Очень мощный был, очень мощный», — говорит голова тергромады.

Информацию относительно жертв и раненых выясняют.

Местных жителей призывали находиться в безопасных местах и ​​не выходить на улицу.

Напомним, что Россия наносит удары по гражданскому населению.

Источник: ТСН

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