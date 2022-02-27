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Лукашенко признал обстрелы Украины с территории Беларуси (видео)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко признал, что Россия обстреливала Украину с территории соседней республики.
Об этом он заявил в интервью журналистам сегодня, 27 февраля.
«С юга Беларуси в начале конфликта было 2-3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы», — сказал он.
Он также признался, что помогает российским террористам, которые обстреливают украинские города. Диктатор также утверждает, что «Киев никто не бомбил».
Источник: УНИАН
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