В Черном море РФ захватила два гражданских украинских судна

В Черном море россияне захватили два гражданских украинских судна.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ.

«Вчера, объявив «контртеррористическую операцию» в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС РФ захватили в плен еще два гражданских украинских судна», — сказано в сообщении.

Отмечается, что танкер «Афина» находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил по открытому каналу связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Судовладелец танкера немедленно сообщил об этом все компетентные органы в Украине.

В то же время, отслеживая движение судов в данном районе, морские пограничники зафиксировали факт резкого и нелогичного изменения курса еще одним судном под украинским флагом – сухогруза «Принцесса Николь». Данное судно также направлялось из румынских вод в направлении острова Змеиный.

«Почти сразу, когда оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них было отключено АИС (система идентификации судов – УНИАН), и они прекратили выходить на связь. А уже сегодня утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма», — сообщили в отряде.

Подчеркивается, что, таким образом российские военные корабли в очередной раз дерзко нарушили нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции совершили пиратский захват двух судов под флагом Украины с почти 50 мирными членами экипажей.

Накануне эта же группа кораблей ВМС РФ захватила спасательное судно «Сапфир», которое отправилось на остров Змеиный с гуманитарной миссией.

Источник: УНИАН

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