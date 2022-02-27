Украина едет на переговоры с Россией

Украинская делегация едет на переговоры с Россией. Встреча состоится в районе реки Припять на украинско-белорусской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Народный депутат СН Федор Вениславский в эфире канала «Рада» заявил, что из-за ситуации с безопасностью украинская делегация изменила маршрут.

«Поэтому я думаю, что переговоры начнутся на протяжении ближайших нескольких часов», — заявил он.

По его словам, от Украины на переговорах будут представители Офиса президента и МИД.

Ранее Зеленский сообщил детали разговора с Лукашенко, который обратился к украинскому лидеру, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять без всяких условий.

«Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс», — отметил он.

В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет рада, если результатом переговоров будет мир, но Украина не капитулирует.

«Мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни единого сантиметра нашей территории», — заявил Кулеба.

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