Российские войска пошли в тактическое отступление под Киевом и Харьковом – советник главы ОП

Российские войска пошли в тактическое отступление под Киевом и Харьковом, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что на всей территории Украины по состоянию на 17.00 сравнительно тихо, за исключением Волновахи, которую украинские войска снова заняли, и северо-западных окраин Киева, где противник пытался отдельными группами продвинуться вперед, но попал под огневой обстрел украинской авиации, артиллерию и сопротивление территориальной обороны

«Часть противника разгромлена (под Киевом – ИФ), часть идет на север и выставляет оборону на рубежах 15-20 км от столицы, чтобы наша артиллерия не достала туда. Это значит, что российские войска пошли в тактическое отступление, по крайней мере на отдельных участках, что не может не радовать», — сообщил Арестович на брифинге в Офисе президента о ситуации в стране.

По его словам, такое тактическое отступление свидетельствует, что план российской армии по захвату Киева провалился.

«Общая обстановка свидетельствует, что противник выдохся. Он бросил остатки боеспособных частей на Киев, чтобы одержать его окрестности и заявить о какой-то победе. А также на Харьков. Но в Харькове его окружили и разгромили. То же самое в Киеве. Это тактическое отступление свидетельствует, что и этот их план провалился», – добавил Арестович.

Источник: Интерфакс-Украина

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