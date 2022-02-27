Украина мобилизовала в армию почти 100 тысяч человек

Вооруженные силы Украины продолжают укрепляться с каждым днем. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook в воскресенье, 27 февраля.

«Нам противостоит одна из самых больших армий мира. Но мы сильнее! И каждый день наши ряды крепнут. За двое суток мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина – резервисты Сил ТРО», – написал Залужный.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Она будет проводиться в течение 90 суток со дня вступления указа в силу.

Источник: Корреспондент

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