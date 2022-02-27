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Украина мобилизовала в армию почти 100 тысяч человек
Вооруженные силы Украины продолжают укрепляться с каждым днем. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook в воскресенье, 27 февраля.
«Нам противостоит одна из самых больших армий мира. Но мы сильнее! И каждый день наши ряды крепнут. За двое суток мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина – резервисты Сил ТРО», – написал Залужный.
Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Она будет проводиться в течение 90 суток со дня вступления указа в силу.
Источник: Корреспондент
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