Евросоюз полностью закрывает небо для России – глава Еврокомиссии

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство союза для России из-за полномасштабной агрессии против Украины. Включая частные джеты. Об этом на брифинге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Прежде всего, мы закрываем небо Евросоюза для самолетов, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются ею. Они не смогут приземлиться или пролететь над территорией ЕС. Включая частные джеты олигархов», — заявила она.

Также ЕС запретит все транзакции с Центральным банком РФ. Это решение обусловлено новым пакетом санкций ЕС против России.

Кроме того, глава Еврокомиссии анонсировала пакет экономических и персональных санкций против Белоруссии.

«Мы нацелимся на другого агрессора в этой войне – режим Лукашенко. Режим Лукашенко способствовал порочной атаке против Украины. Мы ударим в режим Лукашенко новым пакетом санкций. Мы введем ограничения против важнейших секторов. Они остановят экспорт минерального топлива, табака, древесины, пило , железа и стали. Мы также расширим на Беларусь экспортные ограничения на товары двойного назначения, которые мы ввели в отношении России», — сказала она.

Урсула фон дер Ляэн также анонсировала запрет на вещание в странах ЕС Russia Today и Sputnik.

Источник: Левый Берег

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