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МВД Украины создало сайт для поиска пленных и убитых российских военных

МВД Украины создало сайт для поиска пленных и убитых российских военных

Министерство внутренних дел Украины создало сайт для поиска пленных и убитых российских солдат, которые прибыли в нашу страну с момента оккупации. Это поможет семьям оккупантов разыскать их и узнать об их судьбе.

Об этом пишет сайт РФ200.

«Здесь мы оперативно будем размещать фото и видео, которые мы получаем с поля боя. Если ваши родственники или знакомые находятся в Украине и участвуют в войне против нашего народа — здесь вы сможете получить информацию об их судьбе», — пишет сайт.

«На горячую линию для родственников российских оккупантов уже звонят сотни людей, которые разыскивают своих близких», — пишет Минобороны Украины.

Напомним, за последние три дня военные РФ понесли огромные потери. Погибли около 4,3 тысячи оккупантов.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

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