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27.02.2022 22:40
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Против мэра Купянска открыли уголовное дело о госизмене и сепаратизме (видео)

Против мэра Купянска открыли уголовное дело о госизмене и сепаратизме (видео)

В отношении Купянского городского головы Харьковской области Мацегоры Г. М. Начато расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и по факту государственной измены (ч. 2 ст. 110, ч. 1 статьи 111 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, городской голова преднамеренно совершил действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины.

«Представитель власти перешел на сторону страны-агрессора – Российской Федерации. Мужчина в условиях военного положения предоставил представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, Мацегора Г.М. совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в Интернете.

Согласно требованиям УПК Украины, для дальнейшего досудебного расследования уголовное производство направлено в Управление СБУ в Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости

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