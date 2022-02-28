В Харькове продолжаются обстрелы жилых кварталов

Северная Салтовка: в течение часа снова идут обстрелы жилых кварталов. Слышны грады и другая артиллерия. При этом многие горожане уже игнорируют убежища: люди перебежками ищут места, где можно купить продукты, хлеб, лекарства. Работают немногие магазины: в тех, которые работают — огромные очереди.

Созданы внутрирайонные паблики, через которые люди ищут соседей и родственников. Местами нет света, люди не могут зарядить телефоны и позвонить родным. Также через паблики друг другу передают адреса, где можно взять лекарства, памперсы у соседей, информация о подозрительных людях.

Агентство Телевидения Новости