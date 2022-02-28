Украина подает заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре – Шмыгаль

«Украинцы давно доказали, что все мы неотъемлемая часть – европейского сообщества», – заявил сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Пора закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре».

Принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после нашего разговора предложил Премьер Словакии Эдуард Гегер. Ночью Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, говорится в сообщении.

Действия захватчика получили невиданное сопротивление. Украинцы уже давно сделали свой цивилизационный выбор. Мы рассчитываем, что решение будет принято безотлагательно. Как отметил Президент, это и возможно и справедливо, пишет Денис Шмыгаль.

«Благодарны партнерам за поддержку. Все будет Украина!»

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