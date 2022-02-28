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Харьков: сегодня комендантский час начинается в 16:00

Харьков: сегодня комендантский час начинается в 16:00

Комендантский час в Харькове начнется сегодня в 16:00 – завершается завтра в 6:00 утра.

«Жителям обязательно иметь при себе документы, запрещено передвигаться по группам. В магазины или аптеки ходите максимум по 2 человека, лучше ходить женщинам. Ходите на небольшие расстояния. Уезжать за пределы города опасно!», – отметил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также он призывает не провоцировать, если остановила Тероборона или Полиция – нужно вести себя спокойно, показать документы и объяснить, куда вы идете или уезжаете.

Оперативно реагируйте на сигналы тревоги, сразу прячьтесь в укрытие.

Есть высокая вероятность артобстрелов, появления диверсионных групп и попыток нападения на оборонительные позиции Вооруженных Сил.

Агентство Телевидения Новости

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