Переговоры России и Украины в Беларуси: прямую трансляцию отключили

Последние подробности: переговоры России и Украины в Беларуси.

Встреча проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в Гомельской области. Из-за соображений безопасности место встречи не разглашается. Но между собой организаторы переговоров называют его «домик рыбака».

«Кто ведет прямую трансляцию? Это не оговаривалось!» — в зал переговоров зашла некая девушка и потребовала выключить камеру.





Агентство Телевидения Новости