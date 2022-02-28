Харьков: не прекращаются обстрелы жилых районов, есть жертвы

С 9:00 по спальным районным Харькова идут массовые обстрелы. Стреляют из градов и смерча, много попаданий в жилые дома. В частности, пострадали здания на Клочковской, Ботаническом саду, район Горизонт, район Велмарта, Салтовка, Широницев, Стуса.

Защитники Харькова максимально жестко реагируют на артиллерию противника, но оккупанты даже не маскируют свои действия под уничтожения военных целей – в нарушение всех законов ведения войны, целятся в мирных жителей, совершая военные преступления.

В соцсетях харьковчане выкладывают фото и видео последствий обстрелов: погибшие мирные жители, разрушенные дома.

Агентство Телевидения Новости