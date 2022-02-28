За госизмену задержано руководство Южного

Сегодня прошла спецоперация военных: задержаны мэр Южного Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье «Государственная измена», сообщает председатель ХОГА Олег Синегубов.

«Провів селектор із головами РДА та громадами області. У час війни маємо мобілізовувати зусилля всієї Харківщини.

Такі селектори будемо проводити щодня, аби тримати комунікацію та вирішувати спільно нагальні питання оборони та забезпечення життєдіяльності області.

Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі. Це не просто слова. Військові наділі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: «Розстрілювати будуть на місці», – говорится в сообщении.

Агентство Телевидения Новости