Венедиктова объяснила, кого из заключенных освобождают из-под стражи для участия в защите Украины

Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что людям не стоит волноваться из-за того, что некоторых заключенных освобождают из-под стражи для участия в защите Украины, сообщает hromadske.ua. По каждому из них индивидуально определены все риски и механизм контроля за ними.

Об этом говорится в видеообращении Ирины Венедиктовой.

Венедиктова заявила, что в Украине достаточно воинов, а через два дня мобилизовано почти 100 тысяч граждан, половина из которых резервисты теробороны.

«Однако защищать родину – это не только обязанность, но и право. И когда стоит вопрос о сохранении государственности и дальнейшей судьбе Украины, мы считаем, что оступившиеся люди, но хотят помочь защитить родную землю, заслужили этот шанс», – пояснила Венедиктова.

Она подчеркнула, что решение освободить некоторых заключенных не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг. Поэтому населению волноваться за то, что криминал заполонит улицы, а отбывающим наказание – надеяться на день открытых дверей тоже.

Венедиктова пояснила, что каждый из уволенных имеет значительный боевой опыт в зоне ООС в 2014–2015 годах: «Все они ярые противники «русского мира», а один – вообще автор известной песни украинских болельщиков».

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