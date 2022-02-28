Информация о пострадавших в Харькове: официально

После последнего обстрела города Харькова в больницы поступило 15 военных и 16 гражданских с ранениями различной степени тяжести, одна гражданская скончалась.

Поскольку обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городской клинической многопрофильной больницы №25 доставлены 44 раненых, из них – 20 военных. Из всех доставленных скончались двое военных и пятеро гражданских.

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