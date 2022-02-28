Мэру Купянска объявили подозрение в госизмене за сдачу города оккупантам

Мэру города Купянск на Харьковщине Геннадию Мацегоре объявили подозрение в госизмене за сдачу города российским оккупантам, сообщает hromadske.ua со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.

«Харьковская областная прокуратура оперативно и по закону отреагировала на действия мэра Купянска. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и государственной измене», – написала Венедиктова.

27 февраля Купянский городской голова предложил командованию вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение оккупантам своего города. Как отмечает Венедиктова, мэр снабдил оккупантов транспортом, жильем, горючим и едой.

«Из-за его действия территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины. Каждому, кто сдает оккупантам хоть клочок нашей земли, ждет справедливое наказание», – отметила Венедиктова.

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