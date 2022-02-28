СБУ создало чат-бот для взлома ресурсов оккупантов

Помогайте украинским киберам взламывать ресурсы оккупантов – такое сообщение было опубликовано сегодня на сайте СБУ в Харьковской области.

За прошедшие дни мы получили много полезной информации о перемещении врага и его ДРГ. Благодаря вам многие оккупанты были уничтожены, говорится в сообщении.

«С сегодняшнего дня в чат-боте https://t.me/stop_russian_war_bot появилась новая функция – для борьбы на киберфронте.

Если вы заметили любые уязвимые точки в киберзащите российских объектов (баги, бэкдоры, входы, логины и пароли), обязательно сообщайте о них чат-боту».

Это могут быть точки уязвимости в электронной почте, вебсайтах, онлайн-банкинге, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях.

Украинские киберспециалисты используют эту информацию, чтобы сражаться с оккупантом!

Функция передачи данных доступна в разделе чат-бота «Киберфронт».

Агентство Телевидения Новости