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28.02.2022 22:23
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Харьков: 87 жилых домов повреждены в результате обстрелов

Харьков: 87 жилых домов повреждены в результате обстрелов

Список улиц, где в результате обстрелов повреждены жилые дома:

Индустриальный район: ул. Библика; ул. Большая Кольцевая; бульвар Сергея Грицевца; ул. Мира;

Киевский район: ул. Дружбы Народов; ул. Труфанова; пр. Академика Курчатова; Евпаторийский проезд; ул. Шишковская; ул. Старошишковская; ул. Натальи Ужвий; ул. Саперная; ул. Шевченко;        

Московский район: ул. Познанская; ул. Бучмы; ул. Светлая; ул. Леся Сердюка; пр. Тракторостроителей; ул. Академика Павлова; ул. Валентиновская; ул. Героев Труда;

Немышлянский район: ул. Амосова;

Холодногорский район: ул. Золочевская, ул. Большая Панасовская, ул. Самодеятельная;

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы; пр. Науки; ул. Новоалександровская; ул. Балакирева; ул. Деревянко; ул. Клочковская; ул. Новгородская; ул. Отакара Яроша; пер. 23 Августа; ул. 23 Августа; ул. Сумгаитская; ул. Старицкого.

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