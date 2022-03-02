Российский бизнесмен пообещал $1 миллион за голову Путина

Российский бизнесмен, СЕО Transparent Business Александр Конаныхин, который сейчас живет в США, объявил вознаграждение за голову Путина. Он обещает заплатить 1 млн долларов офицеру, который арестует президента страны-агрессора.

Судя по фото, которое опубликовал Конаныхин в Facebook, он готов заплатить и за убийство Путина.

Я обещаю заплатить 1 млн долларов США офицерам (офицеру), которые, выполняя свой конституционный долг, арестуют Путина как военного преступника по российскому и международному законодательству. Путин — не президент России, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву многоквартирных домов в России, а потом нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убив своих оппонентов. Как этнический русский и гражданин России, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации России. Я буду продолжать помогать Украине в ее героических усилиях противостоять наступлению путинской орды

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