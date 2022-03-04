Данные полиции Харьковщины по состоянию на 3 марта

С начала вторжения российских войск на Харьковщине полиция задержала 18 злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

В порядке ст. 208 УПК задержаны 12 российских военнослужащих, 2 пособника диверсионно-разведывательных групп, а также 4 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.

По состоянию на 18:00 3 марта от ранений во время артобстрелов и во время боевых действий погибли 157 человек, в числе которых 100 гражданских, в том числе числе четверо детей.

С 24 февраля, защищая Харьковщину, погибли 29 военных ВСУ, 4 полицейских, 5 нацгвардейцев, 4 пограничников, 1 погибший — из Харьковского национального университета воздушных сил, а также 14 бойцов территориальной обороны.

Ранения во время артобстрелов получили 74 человека.

Военные и правоохранители оказывают противодействие врагу в режиме 24/7.

Помочь семьям погибших и раненых полицейских или присоединиться к сбору денег на спецсредства и средства защиты можно, используя официальные каналы.

Реквизиты для помощи:

Получатель платежа:

Название организации: ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇКод получателя: 41602670Название банка: АТ КБ «Приватбанк»Счет получателя в формате IBAN:UA 633052990000026003015012919Валюта: UANНазначение платежа: Надання цільової благодійної допомоги співробітникам поліції, поліцейським, членам їхніх сімей та для забезпечення умов їхньої служби та роботиТакже счет НПУ для зачисления средств по отдельным поручениям дорученнямиПолучатель: Національна поліція УкраїниКод за ЄДРПОУ: 40108578Банк отримувача: Держказначейська служба України, м.КиївРахунок отримувача: UA888201720313241003302092553КПКВК: 1007020Код надходжень: 25020200Призначення платежу: Для забезпечення служби поліцейських, надання їм та їхнім близьким допомоги

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