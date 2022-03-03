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03.03.2022 23:35
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Харьковские пограничники задержали корректировщика вражеского огня

Харьковские пограничники задержали корректировщика вражеского огня

Военнослужащие Харьковского погранотряда задержали корректировщика огня противника, сообщает председатель ХОГА Олег Синегубов.

Во время осмотра подозрительного авто было найдено оружие, квадрокоптер, крупная сумма денежных средств, а данные телефона свидетельствовали о контактах с «Куратором» и «Гарматой». Цель своего пребывания в районе блокпоста задержанный пояснить не смог. Злоумышленника передали сотрудникам СБУ.

«Это только один пример из ежедневной работы наших пограничников, пишет Олег Синегубов. Военнослужащие, задержав корректировщика вражеского огня, спасли не одну жизнь».

Агентство Телевидения Новости

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