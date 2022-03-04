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В Харькове снова воздушная тревога

В Харькове снова воздушная тревога

После относительно спокойной ночи, в Харькове снова воздушная тревога. При этом часть домов на Салтовке, которая накануне пострадала от сильных обстрелов, продолжает дымиться. Жители сообщают, об отсутствии света и тепла. Однако часть многоэтажек, несмотря на обстрелы, в часть домов удалось вернуть свет.

АО Харьковоблэнерго сообщает: Вчера в Харькове был очень сложный день и тяжелая ночь. Жители жилых кварталов, особенно на Северной Салтовке, приняли на себя безжалостные обстрелы. Пылали дома, исчез свет. В этот трагический момент могло показаться, что люди остались наедине со своими проблемами. Однако под грохот выстрелов в домах появился свет, заработал интернет,  и харьковчане почувствовали, что армия их защищает, энергетики выполняют свою работу, коммунальщики дают тепло и воду-жизнь продолжается. Мы работаем для каждого земляка, для каждой семьи. Все будет хорошо!

Агентство Телевидения Новости

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