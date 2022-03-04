Обстрел ЗАЭС прекратился, но ситуация продолжает оставаться сложной, – мэр Энергодара

Ситуация на ЗАЭС остается сложной, хотя обстрел станции прекратился еще в 03:00 ночи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Как сообщалось, в пятницу ночью российская армия обстреляла ЗАЭС из тяжелых орудий. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе началось возгорание. Также горело здание лабораторно-бытового корпуса.

В 02:26 на ЗАЭС от единой энергосистемы был отключен 3-й энергоблок (работает только четвертый, один из шести).

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В 05:20 спасатели смогли приступить к тушению, в 06:20 – пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

«Не было возможности выйти на связь раньше. Ситуация продолжает оставаться сложной, но пожар на ЗАЭС действительно ликвидирован. Все мировое сообщество сейчас с нами», – написал Орлов в Фейсбуке утром в пятницу.

Также он добавил, что обстрел с 03:00 прекратился.

«По поводу ситуации в городе. Сейчас на улицах тихо, чужаков не замечено. Те, кто оставался ночью в укрытиях, может вернуться домой. Но из-за крайне напряженной ситуации советуем меньше находиться на улицах и оставаться дома», – сообщил мэр Энергодара.

По его словам, ночью из-за повреждения теплотрассы во время обстрела Энергодар остался без отопления. «Сейчас разбирается с возможностью его возобновления», – уточнил Орлов.

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