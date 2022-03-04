Работа линии 102 приостановлена. Куда звонить?

В связи с проведение войсками захватчиков артиллерийских обстрелов и бомбардировок с помощью авиации центральной части города Харьков горячая линия «102» временно приостановила свою работу.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Харьковской области. С целью уведомления о любых событиях граждан просят обращаться непосредственно в дежурные части территориальных подразделений полиции или дежурную часть ГУНП в Харьковской области за следующими номерами телефонов:

Главное управление Национальной полиции в Харьковской области: +38(066) 458 46 16, +38(066) 768 05 06, +38(067) 924 76 20.

Харьковское районное управление полиции №1 (Киевский р-н): +380632154684.

Отдел полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 (Основянский р-н): (057)705-98-15, +380632031916.

Отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 (Слободской р-н): (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702.

Отделение полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 (Аэропорт): +380 (57) 775-55-00.

Сектор полицейской деятельности №1 Харьковского районного управления полиции №1 (ст. Основа): (057) 729-20-15. Харьковское районное управление полиции №2 (Московский р-н): (057) 738-40-53, +380675393291.

Отдел полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2 (Индустриальный р-н): (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117.

Отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2 (Немышлянский р-н): (0572) 93-50-40. Харьковское районное управление полиции №3 (Шевченковский р-н): +380636318179.

Отдел полиции №1 Харьковского районного управления полиции №3 (Новобаварский р-н): (057) 370 21 25.

Отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №3 (Холодногорский р-н): (057)712-50-22, +380686376157.

Отдел полиции в метрополитене: +380688148690.

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