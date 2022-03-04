Российскими оккупантами убито 39 харьковчан

Харьковская область: оперативная информация по состоянию на 08:00 4 марта 2022

По данным ГСЧС, под обстрелами погибли 39 человек гражданского населения, ранено 272, из них 10 детей.

Самые большие разрушения российские оккупанты нанесли микрорайону «Северная Салтовка», обстрел которого из ствольной и реактивной артиллерии начался около 15:40. В общей сложности горело около 40 многоквартирных домов. На их тушение привлекались 140 человек личного состава ГСЧС и 48 единиц техники. Данные о погибших и пострадавших уточняются.

В частности, на ул. Героев труда во время тушения домов спасатели спасли 10 их жителей и эвакуировали еще 25. К сожалению, также обнаружены тела 5 человек. В общей сложности горело 7 квартир на площади более 300 кв.м.

Оккупанты разрушили гражданский аэродром в поселке Новый Коротич Песочинской ОТГ, где располагался аэроклуб им. Гризодубовой.

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. В работе еще 28 заявок.

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