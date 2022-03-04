Харьковская мэрия создала бот для поиска пропавших в Харькове людей

В случае если пропал ваш родственник или знакомый, присылайте сюда @Nadiia_Kharkiv_bot следующую информацию:

1. Ваша фамилия, имя, отчество

2. Кем вам приходится пропавший человек

3. Если вы обращались в полицию – номер заявления

4. Ваш телефон для связи

5. Фамилия, имя, отчество пропавшего лица

6. Пол (муж или женщина)

7. Дата рождения пропавшего лица

8. Номер телефона пропавшего лица

9. Место исчезновения

10. Описание обстоятельств исчезновения (куда направлялся, откуда возвращался)

11. Дата исчезновения

12. Время исчезновения

13. Приметы пропавшего лица

14. Описание одежды пропавшего лица

15. Какие вещи были с собой у пропавшего лица

16. Дополнительная полезная информация

Рекомендации по заполнению:

— сделайте копию вопросов и вставьте в строчку ввода;

— замените вопросы вашими ответами;

— добавьте в сообщение фото пропавшего лица;

— отправьте информацию ОДНИМ сообщением (не изменяйте нумерацию пунктов, если вы не знаете ответа, оставляйте пункты пустыми)

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