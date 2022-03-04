Расписание эвакуационных поездов 4 марта

Рейсы по ст. Харьков:

11:33 — №1 Ивано-Франковск – Константиновка

12:25 — №209 Харьков – Черновцы

12:36 — №46 Краматорск – Ужгород

14:39 — №114, 142 Львов — Лиман

17:00 — №723 Харьков – Львов

15:09 — №17 Харьков – Ужгород

19:27 — №795 Харьков – Днепр

21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 — №7 Харьков – Одесса

22:40 — №45 Ужгород – Краматорск

Дополнительные:

18:00 – поезд Харьков – Львов;

22:00 – поезд Харьков – Львов;

Направления движения пригородных поездов по станции «Харьков» на 4 марта:

Харьков – Огульцы – Харьков;

Харьков – Мерчик;

Мерчик – Люботин;

Люботин – Харьков Левада – Люботин;

Харьков – Красноград – Харьков;

Харьков – Лозовая – Харьков;

Харьков – Змиев – Харьков. Все поезда бесплатные, приоритет – женщины с детьми. Далее по мере живой очереди. На вокзал надо прибыть до комендантского часа.

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