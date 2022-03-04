Расписание эвакуационных поездов 4 марта
Рейсы по ст. Харьков:
11:33 — №1 Ивано-Франковск – Константиновка
12:25 — №209 Харьков – Черновцы
12:36 — №46 Краматорск – Ужгород
14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
17:00 — №723 Харьков – Львов
15:09 — №17 Харьков – Ужгород
19:27 — №795 Харьков – Днепр
21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск
21:43 — №7 Харьков – Одесса
22:40 — №45 Ужгород – Краматорск
Дополнительные:
18:00 – поезд Харьков – Львов;
22:00 – поезд Харьков – Львов;
Направления движения пригородных поездов по станции «Харьков» на 4 марта:
Харьков – Огульцы – Харьков;
Харьков – Мерчик;
Мерчик – Люботин;
Люботин – Харьков Левада – Люботин;
Харьков – Красноград – Харьков;
Харьков – Лозовая – Харьков;
Харьков – Змиев – Харьков. Все поезда бесплатные, приоритет – женщины с детьми. Далее по мере живой очереди. На вокзал надо прибыть до комендантского часа.