Не верьте фейкам, что не хватает хлора и вода некачественная! КП Водоканал работает.

По данным КП Водоканал, по состоянию на 10:00 4 марта все системы водоснабжения и водоотвода города Харькова работают в штатном режиме.

«Да, мы работаем. И пусть не так быстро, как раньше реагируем на все ваши вызовы, но, поверьте, делаем все от нас зависящее, чтобы вода была в каждом доме. Ситуация в Харькове очень сложная, в связи с постоянными обстрелами увеличилось количество порывов на водопроводных сетях. Не волнуйтесь, только стихают обстрелы, коммунальщики возобновляют водоснабжение, потому что даже в это нелегкое время мы помним о своих потребителях и беспокоим о вас. Мы вместе, потому что мы, харьковчане, одна большая семья.

Так, вчера вечером восстанавливали подачу воды в 24-этажке в Киевском районе города, там ремонтировали электростанцию, подающую напряжение на наши подкачивающие насосные агрегаты.

Все под контролем, у нас есть все необходимые материалы для ремонтных работ любой сложности на внешних и внутридомовых сетях. Наша техника готова к выезду, ремонтные бригады – к работе.

У нас достаточно реагентов для водоподготовки, наши лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проверяют качество водопроводной воды, которое мы подаем в ваши дома. Уверенно утверждаем, что вода отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам.

Призываем харьковчан держаться и верить в свои силы, а коммунальщики города хорошо знают свое дело и не подведут, все будет хорошо», говорится в сообщении КП Водоканал.

Для экономии времени аварийной бригады просим более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.

Эту информацию можно сообщить круглосуточно по телефону 15-33.

Агентство Телевидения Новости