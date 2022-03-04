Мы пережили ночь, которая могла бы остановить историю Украины и Европы. Зеленский

Мы боремся против мощного врага, превосходящего нас по численности. Который превосходит нас по количеству техники. Но на тысячи световых лет далек от нормальных людей, имеющих достоинство.Мы пережили ночь, которая могла бы остановить историю Украины и Европы. Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию, заявил в своем обращении Президент Владимир Зеленский.

Основный тезисы:

Мы вместе в 1986 году боролись с последствиями взрыва на ЧАЭС — как сейчас такое вообще возможно, как можно забыть? Радиация не знает где Россия, где границы вашей страны.

Нужно немедленно усилить санкции и закрыть небо над Украиной, чтобы Россия хотя бы с неба не терзала по АЭС. Энергодари, прогоняйте кафиров.Враг завел в Украину абсолютное большинство своих войск, почти всю армию. Но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает нас от этого нашествия. Украинские города не видели такой бесчеловечности со времен нацистской оккупации.В Чернигове за сутки 3 марта россияне выбили 47 мирных людей.Столица остается ключевой мишенью для оккупантов, но чтобы они не делали, они проигрывают, потому что мы у себя дома, на своей земле.Мы боремся против мощного врага, превосходящего нас по численности. Который превосходит нас по количеству техники. Но на тысячи световых лет далек от нормальных людей, имеющих достоинство.

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