С Южного вокзала в Харькове уберут все брошенные авто
Полиция будет освобождать прилегающую к Южному вокзалу территорию от брошенных автомобилей, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.
В районе вокзала образовался огромный затор из-за большого количества автомобилей – скорее всего, владельцы эвакуировались, оставив машины на территории ж/д вокзала.
По словам Владимира Тимошко, такое количество брошенного транспорта мешает свободному перемещению людей, служебного транспорта и создает серьезную опасность во время обстрелов.
– Мы предупреждаем, что все авто, которые стоят на территории, прилегающей к ЮЖД, будут эвакуированы. Полиция не будет разбираться в причинах, а будет освобождать место от машин, – сообщил Владимир Тимошко.
Полиция будет обеспечивать порядок и возможность гражданам беспрепятственно попасть к зданию вокзала, а служебному транспорту полиции, медиков и спасателей – оперативно оказывать помощь в случае необходимости.