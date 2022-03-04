С Южного вокзала в Харькове уберут все брошенные авто

Полиция будет освобождать прилегающую к Южному вокзалу территорию от брошенных автомобилей, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

В районе вокзала образовался огромный затор из-за большого количества автомобилей – скорее всего, владельцы эвакуировались, оставив машины на территории ж/д вокзала.

По словам Владимира Тимошко, такое количество брошенного транспорта мешает свободному перемещению людей, служебного транспорта и создает серьезную опасность во время обстрелов.

– Мы предупреждаем, что все авто, которые стоят на территории, прилегающей к ЮЖД, будут эвакуированы. Полиция не будет разбираться в причинах, а будет освобождать место от машин, – сообщил Владимир Тимошко.

Полиция будет обеспечивать порядок и возможность гражданам беспрепятственно попасть к зданию вокзала, а служебному транспорту полиции, медиков и спасателей – оперативно оказывать помощь в случае необходимости.

Агентство Телевидения Новости