Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь

Харьковский областной логистический центр продолжает принимать гуманитарную помощь из соседних областей, из-за границы и от партнеров крупных торговых сетей, сообщает председатель ХОГА Олег Синегубов.

Сегодня лично контролировал поступление грузов. Мы уже получили 9 вагонов и 20 фур гуманитарной помощи. Сейчас разгружаем 5 вагонов, после этого ждем еще пять, а потом – еще 20. Привозим средства гигиены, продукты питания, одежду, лекарства и предметы первой необходимости из Киева, Одессы, Львова.

В Офисе президента создан координационный совет, который координирует поступление грузов. Налажена логистическая система.

Полученные грузы доставляем в пункты «Новой почты» и жилые массивы голода. Пункты выдачи – по ссылке https://t.me/synegubov/2497

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