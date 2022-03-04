Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:39
Просмотров: 325

Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь

Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь

Харьковский областной логистический центр продолжает принимать гуманитарную помощь из соседних областей, из-за границы и от партнеров крупных торговых сетей, сообщает председатель ХОГА Олег Синегубов.

Сегодня лично контролировал поступление грузов. Мы уже получили 9 вагонов и 20 фур гуманитарной помощи. Сейчас разгружаем 5 вагонов, после этого ждем еще пять, а потом – еще 20.  Привозим средства гигиены, продукты питания, одежду, лекарства и предметы первой необходимости из Киева, Одессы, Львова.  

В Офисе президента создан координационный совет, который координирует поступление грузов. Налажена логистическая система.

Полученные грузы доставляем в пункты «Новой почты» и жилые массивы голода. Пункты выдачи – по ссылке https://t.me/synegubov/2497

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 