Мэр Харькова не допускает мысли о том, что город может быть сдан России

Мэр Харькова Игорь Терехов не допускает мысли, что Харьков может оказаться в руках России, как это произошло в Херсоне. Об этом он сообщил в интервью американскому изданию The Washington Post, сообщает пресс-служба горсовета.

«Украинская армия будет бороться до конца. Они – наши герои. Вони борются своим собственным оружием на собственной земле. Они не сдадутся», – сказал Игорь Терехов.

Российские военные умышленно разрушают инфраструктуру энергоснабжения, теплотрассы и полицейский участки. По словам мэра, вражеская армия нападает на школы, детские сады и больницы. Также снаряды уничтожают государственные здания, чтобы лишить жителей возможности получать необходимые услуги. Враг хочет сломить волю народа и уничтожить способность города функционировать.

Однако, по словам Терехова, в городе продолжается электро-, водо- и теплоснабжение, вывозится мусор и охраняется порядок. Женщины и дети прячутся в школах, бомбоубежищах, станциях метро, подвалах, а вооруженные граждане помогают украинской армии патрулировать улицы и участвуют в боевых действиях

Мэр Харькова сообщил, что, пока российские военные окружают Харьков сотнями танков, бронетранспортеров, тяжелой артиллерией, ракетными установками и другим вооружением, харьковчанам необходима помощь – продукты питания, медикаменты и средства оказания первой помощи.

Игорь Терехов сообщил, что работает над обеспечением харьковчан всем необходимым, так как это его первоочередная задача. Также мэр поддержал призыв Президента Украины по поводу закрытия воздушной зоны над Украиной. В завершении интервью он призвал весь мир объединиться, чтобы остановить осаду Харькова.

Агентство Телевидения Новости