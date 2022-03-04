Харьковщина: 7 дней сопротивления российским оккупантам

По состоянию на 4 марта силы обороны Харькова существенно изменили свои позиции и увеличили боевые мощности, сообщает председатель ХОГА Олег Синегубов.

За неделю боевых действий харьковчане ликвидировали более 500 единиц российской техники. Враг, осознавая невозможность взять город, наносит ракетные и бомбовые удары с большой высоты за границами действия нашей противовоздушной обороны.

Наступление российской армии замедлилось. Пограничники 5 погранотряда передовой группой совместно с ВСУ вышли на линию госграницы Украины на Сумщине.

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