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30 домов горело сегодня на Салтовке

30 домов горело сегодня на Салтовке

Харьковская область: оперативная информация на 16:00 4 марта 2022 года

С начала суток 4 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Враг с новой силой производил обстрелы мирных кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров.

Больше всего снова досталось крупнейшему жилому массиву города — микрорайону «Салтовка». В общей сложности горело около 30 многоквартирных домов и частных жилых домов. На их тушение привлекалось более 150 человек личного состава ГСЧС и 30 единиц техники.

Также личный состав Харьковского гарнизона ГСЧС проводит аварийно-спасательные работы в разрушенных зданиях в результате обстрела и бомбардировки оккупантами. Спасатели разбирают завалы, в которых вероятно могут находиться люди.

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.

Агентство Телевидения Новости

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