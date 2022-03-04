Заоблачные цены таксистов — мошенничество

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В ГУ МВС сообщили, что в полицию поступают тысячи сообщений граждан о том, что таксисты пользуются военной агрессией РФ, в результате которой разрушена инфраструктура Харькова, а городской транспорт не может полноценно работать и перевозить пассажиров.

Таксисты устанавливают заоблачные цены на перевозку пассажиров по городу. Суммы за поездку стартуют от 1000 гривен и могут достигать нескольких десятков тысяч гривен. К примеру за поездку с Салтовки на ЖД вокзал сегодня в пабликах просили 4000 грн. По словам начальника харьковской полиции Владимира Тимошко, такие действия квалифицированы как мошенничество:

– Я дал поручение всем подразделениям полиции выявлять таких водителей, изымать автомобили. Мы не допустим, чтобы гражданское население страдало противоправными действиями несознательных перевозчиков. Сообщить о таксистах, перевозящих пассажиров по заоблачным ценам, сообщил Тимошко.

О всех подобных случаях просят сообщать на линию 102, которая возобновила свою работу.

Агентство Телевидения Новости