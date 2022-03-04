Другое
Перейти к списку новостей
04.03.2022 17:56
Просмотров: 351

Заоблачные цены таксистов — мошенничество

Заоблачные цены таксистов — мошенничество

Ещёvolume_up895 / 5 000

В ГУ МВС сообщили, что в полицию поступают тысячи сообщений граждан о том, что таксисты пользуются военной агрессией РФ, в результате которой разрушена инфраструктура Харькова, а городской транспорт не может полноценно работать и перевозить пассажиров.

Таксисты устанавливают заоблачные цены на перевозку пассажиров по городу. Суммы за поездку стартуют от 1000 гривен и могут достигать нескольких десятков тысяч гривен. К примеру за поездку с Салтовки на ЖД вокзал сегодня в пабликах просили 4000 грн. По словам начальника харьковской полиции Владимира Тимошко, такие действия квалифицированы как мошенничество:

– Я дал поручение всем подразделениям полиции выявлять таких водителей, изымать автомобили. Мы не допустим, чтобы гражданское население страдало противоправными действиями несознательных перевозчиков. Сообщить о таксистах, перевозящих пассажиров по заоблачным ценам, сообщил Тимошко.

О всех подобных случаях просят сообщать на линию 102, которая возобновила свою работу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 