Запорожскую АЭС после тяжелых боев захватили оккупанты

Крупнейшую атомную электростанцию ​​в Европе Запорожскую АЭС после тяжелых боев на улицах Энергодара захватили российско-оккупационные войска, сообщает hromadske.ua со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.

В результате обстрелов из артиллерийских орудий промышленной площадки ЗАЭС повреждения получило здание реакторного отделения энергоблока № 1.

Также в район размещения площадки Сухого хранилища отработанного ядерного топлива попали два артиллерийских снаряда.

Степень повреждений конструкций и систем ядерных установок и их влияние на безопасность требуют дополнительных оценок после тщательных обследований специальными службами эксплуатационной организации.

После пожара, возникшего ночью из-за обстрелов промышленной площадки ЗАЭС, серьезные повреждения получило здание учебно-тренировочного центра. Оно расположено в непосредственной близости от промышленной площадки ЗАЭС.

Сотрудники, которые в момент захвата российскими войсками ЗАЭС находился на смене, оставались на своих рабочих местах более суток.

Среди персонала ЗАЭС погибших и раненых нет. Части людей из-за стресса понадобилась медицинская помощь.

В ЗАЭС была проведена ротация оперативного персонала. Предварительно запланировано, что новая смена будет работать до 23:00. Работники контролируют состояние энергоблоков и обеспечивают их эксплуатацию. Работа персонала производится под контролем оккупантов.

Состояние энергоблоков:

Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.Энергоблок №2: сейчас работает для обеспечения собственных нужд.Энергоблок №3: отключен от сети, проводятся работы по охлаждению ядерной установки и переведения в состояние холодной остановки.Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность увеличена до 825 МВт, продолжается нагрузка энергоблока.Энергоблоки № 5, 6: производится охлаждение ядерных установок.

Изменение радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма-фон находится в пределах нормальных показателей.

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