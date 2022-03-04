«Оккупанты, домой!»: в Мелитополе продолжаются протесты из-за вторжения России

Четвертый день подряд в Мелитополе проходят массовые акции против российской оккупации. Люди выходят на улицы с украинскими символами, несмотря на все запреты и угрозы. Сегодня жители Мелитополя снова собрались на главной площади города. Одна из участниц Антонина рассказывает – это способ показать, что оккупанта здесь не ждали.

«Я все время плачу. Меня трясет от вида этих солдат. Не могу поверить, что это происходит на самом деле. Для нас важно выходить, чтобы мир видел: мелитопольцы против того, что здесь происходит. Я не боюсь выходить, в этой компании мне не страшно. Мы требуем, чтобы оккупант ушел к себе домой и оставил нашу страну в покое».

Участники держат в руках патриотические символы и скандируют «Окупанти, додому!», «Слава Україні!», «Героям Слава!», «Смерть ворогам!» Люди будут продолжать выходить, пока с города не уйдет последний русский военный, – говорит Игорь. Парень призвал людей не бояться и бороться за свою свободу.

«Ми хочемо показати ворогу, що ми його не боїмося. Навіть, не дивлячись на тимчасову окупацію, нас не зламати і нас не потрібно «звільняти». Мелітополь був і буде вільним українським містом, доки в ньому є сміливі люди. Я не був на всіх мітингах, але ефект від першого був вражаючий – людям стало не так боязно, ми побачили, що окупант сам нас боїться. Попри пропаганду, Мелітополь не буде віданний загарбнику. Окупанти зупиняють свої колони, стріляють у повітря, але люди стоять і продовжують скандувати. Бо на нашій стороні правда, наша земля, наша Україна».

На своей официальной странице в Facebook мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что главное в таких мероприятиях – безопасность.

«Такие митинги проводятся не только в Мелитополе, они проводятся почти по всем городам Запорожской области. Но я благодарен нашим жителям, которые меня услышали. За то, что они не провоцируют военных, не приближаются к ним и не провоцируют на конфликт. Сегодня это небезопасно. Мы должны подумать о том, чтобы оставаться в безопасности и сохранить силы и здоровье, чтобы развеять слухи, развеять какие-то мифы, которые распускаются в городе. Мелитополь был и остается украинским городом. И наша задача – объединиться в сложной ситуации и сделать так, чтобы в абсолютно скором времени мы смогли вернуться к нормальной мирной жизни».

Агентство Телевидения Новости