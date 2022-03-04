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04.03.2022 20:28
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Харьковским спасателям срочно требуется помощь

Харьковским спасателям срочно требуется помощь

Главному управлению ГСЧС в Харьковской области требуется пополнение резерва запчастей и комплектующих для спасательной техники, сообщает городская информационно-диспетчерская служба 15-62.

Из-за огромного объема работ техника подразделений ГСЧС все чаще выходит из стоя, что значительно осложняет выполнение обязанностей. Резерв запчастей и комплектующих спасательной техники уже заканчивается.  

Чтобы спасатели могли и дальше эффективно ликвидировать последствия преступных действий оккупантов, Главное управление ГСЧС в Харьковской области обращается к харьковчанам с просьбой помочь резерв запчастей к моделям ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и КАМАЗ.

Из запчастей крайне необходимы:

аккумуляторные батареи (АКБ 6 СТ-90, АКБ 6 СТ-132, АКБ 6 СТ-140, АКБ 6 СТ-190);комплектующие системы охлаждения (радиаторы и комплекты патрубков);комплектующие системы зажигания (стартеры, провода высокого напряжения, свечи зажигания, катушки зажигания, генераторы и ремни к ним, трамблеры или комплектующие к ним, коммутаторы, вариаторы);комплектующие системы подачи топлива (карбюраторы, бензонасосы);гидроусилители руля и насосы к ним;прокладки головки блока цилиндров двигателя.

Также харьковским спасателям нужны пожарные рукава 51 мм и 77 мм.

Желающие помочь могут обратиться по тел.: 067-909-80-46 (Telegram, Viber).

Агентство Телевидения Новости

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